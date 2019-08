الخراز: هناك حلقة مفقودة في ملابسات اختطاف سرقيوة

المتوسط:

كشف مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، الرائد طارق الخراز، أن هناك حلقة مفقودة في ملابسات ما حدث للنائبة سهام سرقيوة بين ذوي وزوج سرقيوة وبين الأجهزة الأمنية وأن الوزارة ستكشفها خلال الأيام المقبلة.

وأشار الخراز، إلى أن الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي اتجهت على الفور منذ اللحظة الأولى لمعرفتها بالهجوم على منزل النائبة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالخصوص.

وأفاد الخراز، أن الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ووزارة الداخلية عموماً ليسوا على علم مسبق بدخول سهام سرقيوة إلى مدينة بنغازي ، قائلاً :”كان عليها أن تخطر الأجهزة الأمنية حتى تتولى حمايتها والإشراف على خط سيرها”.

