أنباء عن إصابة الإرهابي “حسن موسي” قائد عصابات المرتزقة التشادية في مرزق

مرزق 05 أغسطس 2019 (وال) – استهدفت مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة العربية الليبية ليلة البارحة رتل تابع للعصابات التشادية، بالقرب من مدينة مرزق، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن هناك معلومات عن إصابة الإرهابي المدعو “حسن موسي التباوي” قائد عصابات المرتزقة التشادية في مرزق .

وقالت المصادر إن مدينة مرزق تتعرض منذ أربعة أيام لهجوم من جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية، موضحة أن الوضع الإنساني في المدينة حرج للغاية.

ومن جهته، دعا عضو مجلس النواب علي السعيدي الأجهزة الأمنية والشرطية للتدخل وإنقاذ مدينة مرزق من الاعتداء الذي تتعرض له، مشيرًا إلى أن ضحايا هذا الاعتداء وصل عددهم إلى تسعة عشر قتيلا.

هذا وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على أسماء الشهداء من المدينة وهم “عبد الرزاق المبروك التيوره”، “الحاج صالح التافشري”، و”حرم الحاج صالح التفشري واثنين من ابنائه”، و”عبدالسلام تريو”، و”صالح رمضان تريا”، و”إيهاب فتحي رمضان”، و”فتحي رمضان والد الشاب ايهاب”، و”مختار إبراهيم مختار الأمين باشا الكونيني”، و”عبدالله محمد أحمد عبدالله الجدي الكونيني”، و”بدر عبدالرحمن ادريس”، و”عائشة عبدالسلام احسونه”، و”عبدالخالق محمد رجب”، و”محمد جمعة سويكن”، و”الزروق ميلاد بحيبح”، و”نبيل نوح”، و”فهمي بندوكا”، و”صالح مهدي لنقر”، و”صلاح محمد فلغوش”، و”محمد عمر كتي” . (وال – مرزق) ع ع

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