أمن زوارة يحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 40 شخص

أعلنت مديرية أمن زوارة، إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط المهاجرين، البالغ عددهم 40 شخصا، بينهم أطفال ونساء، من جنسيات سورية، وتونسية، وجزائرية، ومغربية، وليبية، ومن ساحل العاج والسنغال.

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه بعد تقديم المساعدات الأولية للمهاجرين، تم نقلهم إلى أحد مواقع مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

