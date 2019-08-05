الحبري يتفقد مقر وزارة الخارجية ببنغازي

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزير الصحة سعد يعقوب، وعميد بلدية بنغازي صقر بوالجواري، بزيارة المقر الجديد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة بنغازي الذي افتتح أمس الأول.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الحبري، اشاد بهذا الصرح الحضاري الذي يعتبر خطوة هامة من الخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة في سبيل إعادة إحياء مدينة بنغازي وإرجاع الأمن والاستقرار إليها كما قام أيضاً بتفقد حجر الاساس للملحق الخاص بمركز وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمؤتمرات.

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