دامان.. من محكومية الإعدام.. إلى مسؤول بالأمن الداخلي

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني قرارا يقضي بالموافقة على ندب العميد ميلاد سالم دامان، من جهة عمله للعمل بجهاز الأمن الداخلي.

ونص القرار رقم 85 لسنة 2019 على أن تبعية دامان لرئيس مجلس الوزراء مباشرة على أن يعمل بالقرا من تاريخ صدوره.

وأفرجت السلطات القضائية يناير الماضي عن دامان مدير مكتب الأمن الداخلي في طرابلس قبل أحداث فبراير بعد فترة السجن التي قضاها بمؤسسة الاصلاح والتأهيل بسجن الكلية الجوية مصراته والتي تجاوزت 7 سنوات.

وأصدرت المحكمة الجنائية طرابلس عام 2015 حكما بالإعدام رمياً بالرصاص على دامان قبل أن يصدر مجلس النواب قانوناً بالعفو العام.

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