قال عميد بلدية سرت، مختار المعداني، إنه سيجري قريبا توفير السيولة المالية في مصارف سرت. ودعا المعداني، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت مندوبي المكونات الاجتماعية لسرعه التواصل مع كل المصارف.

وأفادت البلدية، أن هناك مصارف تحصلت على سيوله مالية من الإدارات العامة مباشره ووزعتها على عملائها لافتة إلى أن تلك المصارف ستحصل أيضا على سيوله أخرى من مصرف ليبيا المركزي.

