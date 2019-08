أفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان بمدينة مرزق بأن ضربة جوية على المدينة التي تقع جنوب ليبيا أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وكان الجيش قد أعلن تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة الليلة الماضية على البلدة التي تقع في عمق جنوب ليبيا لكنه نفى استهداف أي مدنيين.

The post شهود عيان لـ” رويترز” : مقتل أكثر من 30 في مدينة مرزق جنوب ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية