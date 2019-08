“عقيلة صالح” يسافر إلى جنوب أفريقيا

وصل رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” مساء الأحد إلى عاصمة جنوب افريقيا ” جوهانسبرج ” للمشاركة في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية المنعقد في العاصمة “جوهانسبرج ” في الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ، أن “رئيس مجلس النواب سيشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية فيما سيشارك رئيس ديوان مجلس النواب في اجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية”.

وأضاف ” بليحق ” بأن المؤتمر الإفريقي العاشر يأتي تحت عنوان ” إيجاد حلول مستدامة للهجرة القصرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في افريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية” ، وسيناقش اجتماعات رؤساء البرلمانات والامناء العامون ” بحسب بليحق ” عدد من قضايا القارة الأفريقية حول إيجاد حلول مستدامة لوضع اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب بالإضافة إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه البرلمانات الإفريقية في هذا الصدد.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب خلال كلمته ومشاركته في أعمال المؤتمر ما تعانيه ليبيا على كافة المستويات امنياً واجتماعياً واقتصادياً جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

