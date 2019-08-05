داخلية الوفاق: انتشار الدوريات على طول الطريق الساحلي تاجوراء

قامت وحدة الدوريات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بالتمركز والانتشار على طول الشريط الساحلي المُمتد من الإشارة الضوئية البيفي غرباً وحتى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربوللي قصر خيار شرقاً.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن التمركزات الأمنية تتواجد في كافة تقاطعات الطُرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج بلديتي تاجوراء والقربوللي والإشارات الضوئية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن الفرع لتأمين الطريق الساحلي والقاضية بتأمين مؤسسات الدولة الحيوية والخدمية وعدم التهاون مع من يُحاولون عرقلة عمل هذه المؤسسات ويعبثون بأمن الوطن والمواطن، وتسهيل حركة السير للمواطنين في الأماكن التي يكثُر فيها الزحام ومساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وتفعيل البوابات الثابتة والإستيقافات الأمنية لحفظ الأمن وفرض السيطرة الأمنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا