رئيس مجلس النواب يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية في جوهانسبرج

جوهانسبرج-العنوان

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رفقة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري مساء الأحد إلى عاصمة جنوب افريقيا جوهانسبرج للمشاركة في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

وينعقد المؤتمر في الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، “إن رئيس مجلس النواب سيشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية، فيما سيشارك رئيس ديوان مجلس النواب في اجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية”.

وأضاف، أن المؤتمر الأفريقي العاشر يأتي تحت عنوان”إيجاد حلول مستدامة للهجرة القصرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في افريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية” وسيناقش اجتماعات رؤساء البرلمانات والأمناء العامون عدد من قضايا القارة الأفريقية حول إيجاد حلول مستدامة لوضع اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب بالإضافة إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه البرلمانات الإفريقية في هذا الصدد.

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