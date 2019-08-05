المستشار عقيلة يشارك في المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برفقة رئيس ديوان المجلس عبد الله المصري مساء الأحد إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، للمشاركة في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية.

وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق فإن المستشار عقيلة سيشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية، فيما سيشارك رئيس ديوان المجلس في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، ويعقد المؤتمر تحت عنوان “إيجاد حلول مستدامة للهجرة القسرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في إفريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية”.

هذا وتتواصل أعمال المؤتمر ابتداء من اليوم وحتى السابع من أغسطس الجاري.

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