للمشاركة في اجتماعات البرلمانات الأفريقية.. صالح يصل جوهانسبرج

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري إلى عاصمة جنوب افريقيا “جوهانسبرج” للمشاركة في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية المنعقد في العاصمة “جوهانسبرج” في الفترة من الخامس إلى السابع من أغسطس الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن صالح سيشارك في اجتماعات رؤساء البرلمانات الإفريقية فيما سيشارك رئيس ديوان مجلس النواب في اجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

وأضاف بليحق أن المؤتمر الإفريقي العاشر يأتي تحت عنوان “إيجاد حلول مستدامة للهجرة القصرية من أجل تعجيل التكامل والتنمية في افريقيا ودور البرلمانات الوطنية والإقليمية”.

وأوضح بليحق أن اجتماعات رؤساء البرلمانات والامناء العامون تناقش عدد من قضايا القارة الأفريقية وسبل إيجاد حلول مستدامة لوضع اللاجئين والعائدين والنازحين وإنهاء الحروب بالإضافة إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه البرلمانات الإفريقية في هذا الصدد.

وأشار بليحق إلى أن صالح تحدث خلال مشاركته في أعمال المؤتمر عن ما تعانيه ليبيا على كافة المستويات أمنياً واجتماعياً واقتصادياً جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

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