“الحويج” يلتقي رئيس غينيا السابق

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج وبرفقته رئيس غينيا كوناكري السابق والمرشح القوي للانتخابات الرئاسية القادمة في دولة غينيا سوكوبا كوناتي ورئيس المجلس الدولي لمكافحة الفساد المحامي الكاميروني كيري مونا.

وقاما الطرفان بجولة تفقدية في مركز ايواء الهجرة غير القانونية بمدينة بنغازي – قنفوذه للاضطلاع على الاوضاع المعيشية والانسانية للنزلاء بالمركز.

واشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الخارجية الى تحسين اوضاع النزلاء في المركز وابدى استعداد الوزارة للتعاون مع كافة المنظمات الافريقية والدولية وخاصة الاتحاد الافريقي لتسهيل وتأمين اعادة النزلاء الى بلدانهم الاصلية.

