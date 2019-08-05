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رئيس المجلس الدولي لمكافحة الفساد يتفقد مركز المهاجرين في قنفودة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، رفقته رئيس غينيا كوناكري السابق سوكوبا كوناتي، ورئيس المجلس الدولي لمكافحة الفساد المحامي الكاميروني كيري مونا، بجولة تفقدية في مركز ايواء الهجرة غير القانونية بمدينة بنغازي قنفوذه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الاضطلاع على الاوضاع المعيشية والانسانية للنزلاء بالمركز.

 واشار الحويج إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الخارجية لتحسين أوضاع النزلاء في المركز معربا عن استعداد الوزارة للتعاون مع كافة المنظمات الافريقية والدولية وخاصة الاتحاد الافريقي لتسهيل وتأمين إعادة النزلاء إلى بلدانهم الأصلية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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