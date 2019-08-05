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الرئاسي يُدين قصف مرزق

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق أمس الأحد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين، بحسب ما ذكره الرئاسي.

وحمّل المجلس الرئاسي القيادة العامة للجيش الوطني مسؤولية هذه الضربات الجوية وما ألحقته من ضرر بالمدينة وأهلها، بحسب بيان المجلس.

وطالب الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهما تجاه ما يحدث في مرزق، وفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي شهدتها مرزق بشكل خاص والمنطقة الجنوبية بشكل عام، طيلة الفترة الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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