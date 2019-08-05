عودة الاتصالات الهاتفية في المنطقة الشرقية بعد إصلاح العطل

بدأت منذ ظهر اليوم الأثنين عودة الاتصالات الهاتفية (ليبيانا والمدار) بجميع المناطق الشرقية للبلاد بعد أن حدث مساء الأمس إنقطاع للاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية بالكامل وعلى الفور قامت فرق الصيانة بشركة هاتف ليبيا بالعمل على عودة الاتصالات الهاتفية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاقتصادية
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