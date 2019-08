أعلن الجيش عن قصف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق، جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش ، في بيان له اليوم الاثنين،أن “سلاح الجو استهدف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق”.

وأضاف البيان “اليوم نفذت عدة ضربات جوية… استهداف تجمع للعربات بمنطقة سدادة وتم تدميرها بالكامل، واستهداف بوابة تابعة لشورى بنغازي وتم تدمير العديد من العربات في هذا الموقع.. استهداف تجمع من العناصر والعربات بالقرب من خزان المياه شرق مدينة غريان”.

وتابع البيان أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية لـ “دعم ومساندة القوات البرية المتقدمة إلى قلب عاصمتنا الحبيبة في معظم محاور القتال”.

وأكد البيان “كانت كل الضربات دقيقة ومركزة”.

The post الجيش: استهدفنا عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية