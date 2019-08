أعلن مرفق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن إعادة تأهيل 30 مدرسة ليبية .

وأوضح ، أن ” البرنامج نجح في إعادة تأهيل تلك المدارس الموجودة في بلديات أبو سليم، وعين زارة، وطرابلس المركز، وحي الأندلس، و جنزور، وسوق الجمعة، وتاجوراء”.

