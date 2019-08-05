ليبيا: أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف جوي لقوات حفتر على مدينة مرزق جنوب البلاد

قتل ما لا يقل عن 43 شخصا وأصيب العشرات بجروح في قصف جوي استهدف مدينة مرزق جنوب ليبيا مساء الأحد، حسبما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية ومسؤول محلي. من جانبه، أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تنفيذ ضربة على المدينة لكنها نفت استهداف أي مدنيين.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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