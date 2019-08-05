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المنصوري: القوات المسلحة جهزت كل الترتيبات الأمنية لما بعد تحرير طرابلس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال قائد محور عين زارة التابع للقوات المسلحة، أن الجيش اقترب من اقتحام العاصمة، وانتهى من وضع اللمسات الأخيرة.

المنصوري أشار في تصريح لصحيفة البيان إلى توفير كل الإمكانات الضرورية سواء من حيث الأفراد أو المعدات أو الترتيبات الأمنية لما بعد التحرير.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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