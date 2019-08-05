الطيران الحربي يستهدف عدة مواقع في غارات دقيقة ومركزة

بنغازي-العنوان

شنت طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الأحد والإثنين غارات جوية دقيقة على عدة مواقع استهدفت لميليشيات شورى بنغازي الإرهابي والمعارضة التشادية في غرب ووسط وجنوب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان اليوم الإثنين، إن الطائرات الحربية استهدفت عدة عربات تابعة لشورى بنغازي الإرهابي بمنطقة السدادة وتدميرها بالكامل.

وأضاف المركز، أن سلاح الجو استهدف استيقافًا لشورى بنغازي بين بوابة السدادة وقلعة السدادة وتدمير العديد من العربات في هذا الموقع.

وأشار المركز، إلى استهداف سلاح الجو لمجموعة من الأفراد والعربات بالقرب من خزان مياه شرق مدينة غريان، كما استهدف تجمعًا لإرهابيي شورى بنغازي بالقرب من بوقرين.

وأفاد المركز، أن سلاح الجو استهداف عدة أهداف للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق بالجنوب الليبي، مشيرًا إلى أن كل الضربات كانت دقيقة ومركزة.

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