سعداء لتأكيد الخبر رسميا – يونايتد يضم ماجواير

النادي قال في افتتاحية بيانه الرسمي على موقعه :”نحن سعداء للتأكيد على ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي”.

ووقع الدولي الإنجليزي على عقد يمتد لـ6 سنوات مع مانشستر يونايتد مع خيار التمديد لعام إضافي.

وصرح صاحب الـ26 عاما للموقع الرسمي :”أنا سعيد للغاية لأن أوقع لمثل هذا النادي الكبير، استمتعت بفترتي مع ليستر وأرغب في شكر جميع من في النادي والجماهير على دعمهم على مدار العامين الماضيين”.

“حينما أتى مانشستر يونايتد وهو يطرق على الباب فهي فرصة لا تصدق”.

“من حديثي مع المدرب فأنا متشوق لرؤيته وخططه للفريق، الأمر واضح أن أولي جونار سولشاير يبني فريقا يتوج بالألقاب، وأتطلع لمقابلة زملائي الجدد وبداية الموسم”.

وصرح سولشاير مدرب يونايتد قائلا :”هاري واحد من أفضل المدافعين في اللعبة حاليا وأنا سعيد لانضمامه لنا، إنه يقرأ المباراة بطريقة رائعة وحضوره قوي في الملعب، ولديه قدرة على الهدوء تحت الضغط”.

“ودمج تحكمه في الكرة مع حضوره سواء في منطقة جزاء فريقه أو الخصم، يمكنني أن أرى أنه سيندمج مع المجموعة داخل وخارج الملعب، لديه شخصية رائعة وهو إضافة ممتازة للنادي”.

“مرحبا بك في مانشستر يونايتد ونتطلع للعمل معك ونحن نستعد للموسم الجديد”.

وأشارت تقارير إلى أن يونايتد اتفق مع ليستر على انتداب ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ليصبح لاعب إنجلترا أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. (طالع التفاصيل)

ماجواير كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2018.

وفي الموسم الماضي شارك في 32 مباراة مع ليستر وسجل ثلاثة أهداف.

ولعب الدولي الإنجليزي بقميص ثعالب ليستر منذ عام 2017 في 76 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف.

ويعد ماجواير هو ثالث صفقات يونايتد خلال السوق الصيفية، بعد ضم آرون وان بيساكا ودانييل جيمس.

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