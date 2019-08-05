رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث المنيل

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التعزية لمصر، في ضحايا الحادث الذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل في القاهرة والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وقال رئيس البرلمان العربي: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ هذا الحادث الأليم، معرباً عن أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل سوء.



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