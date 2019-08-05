مصر: قضية لخلية من داعش تضم 4 ليبيين

ايوان ليبيا – وكالات :

أحال النائب العام المصري 11 متهماً إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وأعلن النائب العام المصري إحالة 11 متهما، بينهم 4 ليبيين، إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الاثنين أن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادر أحال 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ .

و المتهمين الليبيين هم عماد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب، ومفتاح عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي ويتهمون بتقديمهم المعلومات من داخل ليبيا للمتهم الأول المصري محمد رجب بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وإتهم النائب العام المصري المتهمين بإرتكاب جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية ولصالح مليشيا ليبية أخرى وقد عملوا لمصلحة هاتين الجهتين في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها .

وبحسب النائب العام، فإن تلك الجرائم شملت “اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين”.

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