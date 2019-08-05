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“فضائح أخلاقية” لدبلوماسيين في الخارج

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب  في بياناً لها اليوم الاثنين عن إستنكارها لأفعال أحد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج ، معتبرةً بأنها مخالفة للأخلاقيات والآداب العامة ومنتهكة لواجبات العمل الدبلوماسي وإلتزاماته وهي تسيء لسمعة الدولة الليبية وتستوجب المسؤولية التأديبية.

اللجنة شددت في بيانها على أن استمرار هذا الدبلوماسي في منصبه دون محاسبة دليل على الفوضى وغياب آليات محاسبة الدبلوماسيين والحرص على المصلحة العامة.

واعتبرت اللجنة أن تدني مستوى الدبلوماسيين بصفة عامة هو نتيجة لغياب الرقابة البرلمانية على أعمال وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التي تتبعها بالخارج وتعيين الدبلوماسيين في مناصبهم بشكل عشوائي بالمخالفة للقانون وللأعراف الدبلوماسية ودون اعتماد مجلس النواب هو نتيجة للاتفاق السياسي الذي أفرز حكومة غير دستورية لم تنل ثقة البرمان حتى الآن.

اللجنة شددت في ختام بيانها على ضرورة مراجعة البعثات الدبلوماسية بالخارج وضرورة التزام الموظفين بها للقانون والأعراف الدبلوماسية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • بصراحة مواضيع زي هاذي ما تحتاجش استنكار ورفض ونحن نستنكر وغيره …
    مواضيع زي هاذي تتخذ اجراءاتها فورا … تجهيز اجتماع وقرار بتكوين وفد استطلاعي مع محاميين ليبيين على مستوى عالي من الخبرة ويجيدون اللغات الأجنبية – ويستقروا طائراتهم ويقوموا بجولة تفتيشية كل سفارات الدولة الليبية في العالم – ويتم المحاسبة والنظر في اعمال السفارات –
    الان سفارة ألمانيا يوجد فيها سكرتيرات نساء غير ليبيات ويعاملون الليبيين بأسوأ المعاملات – وكذلك سفارة بريطانيا وغيرها …
    نناهيك عن هدر الأموال وملفات مزورة باسم الجرحى وباسم الدراسة في الخارج …
    والسيارات الفارهة التي تقبع امام السفارات والمهاجرين الليبيين المنتظرون في الخارج من تكدس التأخير في العمل الاداري الدوبلوماسي والقنصلي ….
    والله الواحد شن بيقول / ايام الجماهيرية مش حب في القذافي لكن الحق حق – كانت القنصليات توفر حتى في الأكل والعلاج ومبلغ مالي لأي مهاجر فقير او فقد العمل في الخارج وتسمح له حتى بالعودة لبلاده اذا لم يتحصل على تذكرة الرجوع – وكانت السفارات في الخارج تقيم مؤتمرات شعبية للقاطنين في الخارج بكل ديموقراطية للطلاب للدارسين في الخارج وكانت تتعامل مع كل اطياف الليبيين .
    لمن الان الي يحطوه سفير مع احترامي للبعض يدير نفسه رئيس دولة – عمران القانون الدوبلوماسي الليبي يمنع العمل في السفارة لأي شخص ذكر او أنثى يكون غير ليبي او متزوج من غير ليبية .

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