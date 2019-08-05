“فضائح أخلاقية” لدبلوماسيين في الخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الاثنين عن إستنكارها لأفعال أحد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج ، معتبرةً بأنها مخالفة للأخلاقيات والآداب العامة ومنتهكة لواجبات العمل الدبلوماسي وإلتزاماته وهي تسيء لسمعة الدولة الليبية وتستوجب المسؤولية التأديبية.

اللجنة شددت في بيانها على أن استمرار هذا الدبلوماسي في منصبه دون محاسبة دليل على الفوضى وغياب آليات محاسبة الدبلوماسيين والحرص على المصلحة العامة.

واعتبرت اللجنة أن تدني مستوى الدبلوماسيين بصفة عامة هو نتيجة لغياب الرقابة البرلمانية على أعمال وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التي تتبعها بالخارج وتعيين الدبلوماسيين في مناصبهم بشكل عشوائي بالمخالفة للقانون وللأعراف الدبلوماسية ودون اعتماد مجلس النواب هو نتيجة للاتفاق السياسي الذي أفرز حكومة غير دستورية لم تنل ثقة البرمان حتى الآن.

اللجنة شددت في ختام بيانها على ضرورة مراجعة البعثات الدبلوماسية بالخارج وضرورة التزام الموظفين بها للقانون والأعراف الدبلوماسية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا