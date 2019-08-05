إيمري ينفي اهتمام أرسنال بضم كوتينيو

وقال إيمري عقب مباراة فريقه ضد برشلونة: “لم نتحدث قط عن ضم كوتينيو”.

وأضاف في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية “إنه لاعب رائع لكننا لن نناقش أبدا فكرة التعاقد معه في أرسنال”.

وأشارت التقارير الصحفية في الأسابيع الماضية إلى اقتراب كوتينيو من الرحيل عن برشلونة.

وخسر أرسنال أمام برشلونة 2-1 في المباراة الودية الأخيرة ضمن الاستعداد لبداية الدوري الإنجليزي.

وتعاقد أرسنال في الصيف الجاري مع كل من نيكولاس بيبي و إيميليانو مارتينيز.

أرسنال يفتتح مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يوم السبت المقبل.

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