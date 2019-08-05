مدرب أستون فيلا يكشف كيف نجح في ضم تريزيجيه

وتحدث سميث في حوار مع الموقع الرسمي لناديه اليوم الاثنين قائلا: “اللاعبون الذين قمنا بضمهم كنا نتابعهم منذ فترة كبيرة”.

وواصل “المدير الرياضي لنا كان يضع عينه على بعض اللاعبين وهناك بعض اللاعبين شاهدتهم من قبل، وكنا نعرف شخصية اللاعبين الذين نريد جلبهم لنا”.

وأضاف “لذا تريزيجيه كان ملائما لنا لذا قمت مع سوسو –المدير الرياضي- بالذهاب إلى مصر من أجل مشاهدته في كأس الأمم الإفريقية وأعجبنا به كثيرا”.

وأكمل سميث “تحدثت مع تريزيجيه ووجدت عنده رغبة كبيرة في التحسن وإثبات للجميع إنه يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي”.

وأتم “تأقلم تريزيجيه كان سلسا بسبب معرفته بمواطنه أحمد المحمدي وهو فتى رائع، وهو لديه اسم مميز ونحن ننتظر منه الكثير ليقدمه معنا”.

ويلتقي أستون فيلا مع توتنام السبت المقبل في ملعب نيو وايت هارت لين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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