المسماري يعلن تخريج 1500 جندي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أمس الإثنين، تخريج نحو 1500 جندي جرى تدريبهم بمراكز التدريب العسكري الأساسية وتوزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المسماري عبر صفحته على «فيسبوك»: «اليوم وبمقر ثانوية ضباط الصف بمدينة بنغازي تم تخريج الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الأساسي، وهي مركز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق ومركز تدريب براك الشاطئ ومركز تدريب سبها».

وأضاف أن «عدد الخريجين بلغ 1500 خريج، وتم توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد»، مشيرًا إلى أنه «بتخريج هذه الدفعة يتجاوز عدد الجنود الجدد 25000 ألف جندي، ناهيك عن دفعات من الضباط وضباط الصف الجدد».

وأكد الناطق باسم القيادة العامة أن «هذه المجهودات الجبارة في التدريب تأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة بناء وتفعيل القوات المسلحة الليبية».

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