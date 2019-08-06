ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المصرف المركزي ضوابط صرف منحة أرباب الأسر، التي تشمل بيع 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، بدءًا من 20 أغسطس المقبل.

وأوضح المصرف أن الضوابط اشترطت على رب الأسرة عند تقديم طلب الحصول على المخصصات، أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدي شركتي ليبيانا أوالمدار.

وعن أرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ مخصصاتهم، قال المصرف إنه ستصدر بشأنهم ضوابط لاحقًا.

وأعلن المصرف المركزي بطرابلس، في وقت سابق، موعد بدء بيع 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، من 20 أغسطس المقبل. وأوضح منشور للمصرف، أن «محافظ المصرف، الصديق الكبير، أصدر تعليمات بهذا الشأن بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج».

وفي مارس الماضي، أوقف «المركزي» صرف منحة الـ500 دولار، قبل أن يقرر إعادة العمل بها، بسبب ما وصفه بـ«التزييف الحاصل فى منظومة الرقم الوطني»، لكن مصلحة الأحوال المدنية نفت وجود أي تنسيق بهذا الخصوص بين المصرف والمصلحة.

وبلغ إجمالي مخصصات أرباب الأسر خلال النصف الأول من العام الحالي 3.3 مليار دولار، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

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