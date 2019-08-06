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لواء الصمود : الرد سيكون قاسياً على قصف مصراتة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

توعد لواء الصمود التابع لحكومة الوفاق بقيادة المعاقب دولياً وأمريكياً صلاح بادي بالرد على القصف الجوي الذي طال بوقت مبكر من صباح الثلاثاء هدفاً بالكلية الجوية مصراتة .

وجاء تهديد لواء الصمود على لسان المتحدث باسمه احميدة الجرو وهو أحد أقرب المقربين من صلاح بادي الذي نشر عبر صفحته الرسمية عقب القصف مباشرة بأن ” الرد سوف يكون قاسياً ” .

 وشهدت الكلية الجوية مصراتة عقب القصف إنفجارات ذخائر  متتالية فيما تصاعدت النيران من جسم ضخم بدا في الصور والمقاطاع وهو يحترق على المدرج.

وعقب القصف أكدت القيادة العامة بأنه كان عبارة عن عملاقة الشحن الجوي طراز ” إل يوشن 76 “ فور هبوطها بالقاعدة قادمة من تركيا وهي محملة بالذخائر والأسلحة والصواريخ الموجهة التي يستخدمها سلاح الجو التركي المسير العامل في ليبيا .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • طظ فيك ياصلاح يابادى ميس راطة اصبحت مكشوفة يتدرب نسور الجو الصغار على قصف اهداف داخل الكلية الجوية واصابوها بدقة والمرة القادمة فى ميناء مصراطة وبعد زيارة المشير خليفة حفتر للقاهرة ولقاء الرئيس المصرى فى وجود رئيس المخابرات المصرية القوية والاعلان عن دعم مصر للجيش الوطنى وهذا بمثابة ضوء اخضر للجيش الوطنى لمرحلة جديدة سيكون فيها الدعم المصرى قويا ورادعا للاتراك خاصة وان اردوغان فى اسوأ ايامه حاليا ويتلقى الضربات من الامريكان والروس معا حيث يتم ضرب ادلب اخر معاقل عملائه فى سوريا بالطائرات الروسية والسورية بشراسة بينما ترفض امريكا اى اعتداء شرق الفرات وقال ترامب من قبل ان عقوبات اقتصادية كبيرة ستفرض على تركيا ان اقدمت على ذلك تشلها اقتصاديا فلا ترامب ولا بوتن سيتركوه بدون ما يعطوه على قفاه بخلاف استقالة قيادات من حزبه وتشكيلهم حزب جديد مما جعله يهزى ويتطاول عليهم بلساته البذئ الذى سيقطع قريبا ان شاء الله كما قطع ذيله فى مصر والسودان والان فى ليبيا ليصبح ازعرا

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