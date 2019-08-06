لواء الصمود : الرد سيكون قاسياً على قصف مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

توعد لواء الصمود التابع لحكومة الوفاق بقيادة المعاقب دولياً وأمريكياً صلاح بادي بالرد على القصف الجوي الذي طال بوقت مبكر من صباح الثلاثاء هدفاً بالكلية الجوية مصراتة .

وجاء تهديد لواء الصمود على لسان المتحدث باسمه احميدة الجرو وهو أحد أقرب المقربين من صلاح بادي الذي نشر عبر صفحته الرسمية عقب القصف مباشرة بأن ” الرد سوف يكون قاسياً ” .

وشهدت الكلية الجوية مصراتة عقب القصف إنفجارات ذخائر متتالية فيما تصاعدت النيران من جسم ضخم بدا في الصور والمقاطاع وهو يحترق على المدرج.

وعقب القصف أكدت القيادة العامة بأنه كان عبارة عن عملاقة الشحن الجوي طراز ” إل يوشن 76 “ فور هبوطها بالقاعدة قادمة من تركيا وهي محملة بالذخائر والأسلحة والصواريخ الموجهة التي يستخدمها سلاح الجو التركي المسير العامل في ليبيا .

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