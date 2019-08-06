اسباب نقص الزيت في محرك السيارة

ايوان ليبيا – وكالات :

هناك قول مأثور يقول بأن الزيت هو دم أي مركبة وسيارة ، وهذا صحيح إلى حد ما لأن محرك السيارة يعتمد على الزيت لتزييت مكوناته والحفاظ عليها بسلاسة ، ونظرًا لأن المحرك هو قلب السيارة ، فإن هذا القلب يحتاج إلى ضخ الدم وهو الزيت باستمرار للبقاء قويًا وصحيًا .

إذا كان هناك انخفاض في مستوى الزيت للمحرك ، تستطيع أن تدرك ذلك من خلال علامات طبلون السيارة ، ولن يكون جيدًا لصحة المحرك أو السيارة نفسها ، وفي الواقع قد ينتهي الأمر إلى إتلاف المحرك بشكل دائم إذا لم يتم رفع مستويات الزيت بسرعة .

لإصلاح هذه المشكلة كل ما عليك القيام به هو إضافة زيت إلى المحرك الخاص بك أو الذهاب إلى متجر السيارات وجعلهم يقومون بتغيير الزيت ، فهذا الأمر غير مكلفة للغاية ويستغرق فقط حوالي من 10 إلى 15 دقيقة ، وبالطبع إذا كان هناك بعض الأضرار الداخلية لسيارتك التي تتسبب في تسرب الزيت ، فعليك أن تدفع لإصلاح أو استبدال المكونات التي تسبب التسرب .

أول العلامات التي قد تلاحظها هي ضوء وتحذير في علامات طبلون السيارة ، وهذا يشير إلى أن لديك ضغط زيت منخفض لأنه لا يوجد ما يكفي من الزيت في المحرك .

إذا كان لديك كمية قليلة من الزيت في محرك سيارتك ، وعندما تُزيد مكونات وأجزاء محرك سيارتك من الاحتكاك ونقص التشحيم ، فسيؤدي ذلك إلى تخفيف قضبان المحرك بدرجة كبيرة مما يعمل على تشكيل بعض الأصوات والضوضاء .

يحتوي محرك السيارة على الكثير من المكونات المتحركة داخلها ، والعديد من هذه المكونات هي معدن وعلى اتصال منتظم مع المكونات المعدنية الأخرى ، وكل هذا سيخلق الكثير من الحرارة في المحرك ، وزيت السيارة هو زيت التشحيم التي عادة ما تبقي هذه الحرارة إلى الحد الأدنى عن طريق تبريد المكونات ، لذلك إذا كان هناك مستوى منخفض من الزيت في المحرك فلن يتم تبريد هذه المكونات ، وستكون النتيجة هي رائحة مشتعلة سوف تشق طريقها إلى السيارة .

إذا كنت تريد أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان مستوى الزيت منخفضًا لديك ، عليك استخدام مقياس الزيت لاختبار مستوى الزيت لديك ، وتأكد من إيقاف تشغيل المحرك لفترة من الوقت حتى لا يكون ساخناً ، وإذا أظهر مقياس الزيت أن مستوى الزيت لديك منخفض فهذا يعني أنك بحاجة إلى إضافة المزيد من الزيت .

قد يكون لديك نقص في مستوى زيت محرك السيارة ، وقد يكون هذا بسبب نظام تهوية علبة المرافق المسدودة أو حلقات التحكم في الزيت المكسورة أو المضبوطة على المكابس ، أو تسرب أختام صمام السحب ، وأي من هذه المشاكل سوف يتسبب في استهلاك المحرك للزيت ، وإذا استخدمت سيارتك أكثر من ربع لتر من الزيت على مساحة تزيد عن 1000 ميل ، فقد يتم اعتبارها زيادة في استخدام الزيت وستحتاج إلى مزيد من التشخيص لعزل سبب عدم تشغيل مائع الزيت كما يجب .

السبب الأكثر شيوعًا لهذه المشكلة هو مكونات المحرك الداخلية البالية ، ويمكن أن تُسرب أختام صمام المحرك الزيت في المحرك ، وعندها يحرق المحرك الزيت مما يتسبب في استهلاك الزيت دون أي تسربات زيت خارجية ، ويمكن أن تسبب حلقات المكبس البالية هذا أيضًا ، وبالتالي يمكنك محاولة استخدام إضافات الزيت المصممة لإبطاء استهلاك زيت المحرك للمساعدة في هذه المشكلة ، أو يمكنك استخدام زيت أكثر سمكًا في المحرك .

هناك عدة أسباب لنقص زيت المحرك بدون دخان وذلك لأنه يمكن أن يكون على المدى الطويل ضغوط عالية على المحرك تؤدي ببساطة إلى نقص الزيت حيث يتحول الزيت إلى سائل بدون لزوجة ، وبالتالي أنت تحرقه ببطيء بما فيه الكفاية مما لا يعمل على تصاعد دخان .

إن قيادة المحرك أثناء نقص مستوى الزيت يعد أمرًا خطيرًا لأنه يمثل خطرًا على المحرك نفسه ، وإذا لم تتم معالجة النقص في الوقت المناسب ، يمكن للمحرك أن يهدأ قبل الأوان مسبباً مشاكل أكبر ، وإذا كنت تشعر بالقلق من وجود نقص في مستوى الزيت فراجع مستويات الزيت ، وكن مدركًا للروائح ، وانظر إلى لون العادم القادم من سيارتك ، وذلك من أجل راحة البال ولضمان السلامة أثناء القيادة .

يمكن أن يؤدي نقص الزيت إلى تدهور حالة الأختام أو الخراطيم المطاطية قبل الأوان ، علاوة على ذلك فإن نقص الزيت يمثل خطرا على الحريق ويمكن أن يتسبب في تعطل سيارتك دون سابق إنذار ، وإذا اشتعلت النيران في الزيت أو فشل المحرك أثناء القيادة ، فهناك احتمال إصابة نفسك والآخرين بإصابة .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا