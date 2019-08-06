20 قتيلا في حادث تصادم نتج عنه انفجار في القاهرة

القاهرة-العنوان

ارتفعت حصيلة حادث تصادم بين عدد من السيارات في القاهرة نتج عنه انفجار بعيد منتصف ليل الأحد-الإثنين إلى 20 قتيلا على الأقل، وفق ما أكدت وزارة الصحة المصرية.

وكانت الحصيلة السابقة تشير الى سقوط 19 قتيلا.

وأكد بيان صادر عن الوزارة ظهر الاثنين “ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة”.

وكان حادث التصادم وقع أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة والكائن بمنطقة المنيل وسط القاهرة.

وأضاف البيان أن هالة زايد وزيرة الصحة المصرية “اطمأنت على الحالة الصحية للمصابين، والتي تراوحت بين جروح قطعية في أماكن متفرقة وكدمات وكسور، وحروق بدرجات مختلفة”. وأشار إلى “3 حالات خطرة بالرعاية المركزة”.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان ليل الأحد-الإثنين إنّه “حال سير إحدى السيارات الملّاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدّى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام”.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل وعدداً من السيارات الخاصة المتفحمة نتيجة الانفجار.

وتوجه فريق من النيابة الى موقع الحادث لتوضيح أسبابه بتكليف من النائب العام المصري.

المصدر-وكالات

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