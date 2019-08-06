روحاني: إيران تؤيد المحادثات لكن على واشنطن رفع العقوبات

طهران-العنوان

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن لكن على هذه الأخيرة أن ترفع أولاً العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني في تصريحات نُقلت مباشرة على التلفزيون الرسمي إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيّد المحادثات والمفاوضات وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور، عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات”.

وصرّح روحاني من وزارة الخارجية بعد لقائه الوزير محمد جواد ظريف أن إيران مستعدّة لإجراء محادثات بغضّ النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي التاريخي.

وتابع روحاني “سواء يريدون الأمريكيون الانضمام إلى الاتفاق النووي أم لا، فالأمر يعود لهم” في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في فيينا بين إيران والقوى العظمى.

وأكد وزير الخارجية الإيراني الاثنين تقارير تفيد بأنه رفض دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي.

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أعلن ترامب العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وفرض الاتفاق النووي قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

المصدر-وكالات

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