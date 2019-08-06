اختفاء غامض لرئيس الاستخبارات العسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد أكثر من أسبوع على اقتياد مجموعة مسلحة لم تعرف تبعيتها بعد، للواء رمضان عطية الله البرعصي من محل إقامته بمدينة بنغازي، لم ترد حتى الساعة أي معلومات عن مصيره وسبب اختفائه، وما إذا كان قد تم التحفظ عليه لدى جهة معلومة أم لا.

وقالت مصادر أمنية إن اللواء البرعصي كان يمارس عمله بصفة طبيعية حتى يوم الإثنين الماضي الذي فوجئ فيه بعناصر مسلحة اقتادته من أمام محل إقامته بمدينة بنغازي.

وكان اللواء رمضان البرعصي، قد كلف مطلع فبراير من العام الحالي برئاسة دائرة الاستخبارات العسكرية، كما سبق له أن كُلف بمهام الحاكم العسكري للجنوب، والمفتش العام للجيش الليبي.

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