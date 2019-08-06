سلطنة عمان تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقاهرة

أدانت سلطنة عُمان بشدة الانفجار الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام في القاهرة.

وجددت في بيان لوزارة الخارجية العمانية التأكيد علي موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. كما عبرت عن صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللشعب المصري ، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

كما تؤكد السلطنة ضرورة اتحاد الإرادة الدولية علي دعم ومساندة الجهود الإقليمية والعالمية الرامية الي مكافحة الإرهاب سواء في الوطن العربي أو منطقة الشرق الاوسط أو في مختلف الدول، مع الدعوة المتجددة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المحاور للحيلولة دون انتشاره مع تجفيف منابعه.

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