الناصريين المستقلين المرابطين بلبنان تدين حادث معهد الأورام الإرهابي

أدانت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطين في لبنان، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي وقع أمام معهد الأورام بمصر.

وعقدت الهيئة اجتماعا استثنائيا بعد الحادث وأصدرت بيانا جاء فيه:

إن المرابطين يدينون العمل الإرهابي الذي استهدف الآمنين والمرضى في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، متوجهين بالتعزية إلى أهلنا المصريين والقيادة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أننا سنبقى مع مصر المحروسة في حربها ضد الإرهابيين والمخربين الذين يفجرون حقدهم وعنفهم كلما شعروا أن الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في مصر يترسّخ، وبالتالي ينعكس على كل المجالات الحياتية منها الاقتصادية والاجتماعية.

ونحن المرابطين على اقتناع تام أن الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتضحيات قواتنا المسلحة المصرية سيؤدي إلى سحق بقايا البؤر الإهابية، التي لا تزال تؤتمر من الخارج لهدف إضعاف القوة الإقليمية لمصر ودورها الرائد على صعيد أمتنا العربية.. السلام والرحمة على ارواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

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