فان بيرسي: فيرجسون أخبرني أنه مستمر مع يونايتد لـ3 مواسم.. وفوجئت باعتزاله

وصرح فان بيرسي لموقع Planet Football: “سألت عن نيته في الاستمرار كمدرب وقال لي إنه سيستمر لمدة 3 أعوام، كان ذلك حينما قررت الانضمام لمانشستر يونايتد قادما من أرسنال”.

وأضاف “هل كنت سأغير قراري إن علمت أن سير أليكس فيرجسون بنهاية الموسم؟ إنه سؤال جيد ولا يمكنني الإجابة عليه”.

وواصل “سير أليكس كان من الأسباب الكبرى التي تسببت في انضمامي ليونايتد، كان مدربا أسطوريا ويمكنك أن ترى ذلك من اللحظة التي دخلت فيها إلى النادي وكل شيء عمل ببراعة تحت قيادته”.

وأكمل “التواصل بين اللاعبين والمدرب كان جيدا، كل شيء لائمني ولهذا السبب سجلت 26 هدفا في موسمي الأول وفزت بالدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة”.

وتابع “أنباء تقاعد سير أليكس فيرجسون كانت مفاجأة، لكنني لم أشعر أنه خذلني، شيء ما حدث في حياته الشخصية وهذا أهم بكثير من كرة القدم”.

وأتم “لا يمكنني الحكم عليه أو أن يكون لي أي رأي في الأمر، لأنني لا أعلم ما الذي حدث، من المهم دائما أن تختار عائلتك في المقام الأول”.

سير أليكس فيرجسون اعتزل التدريب في 8 مايو 2013 واستمر كسفير للنادي، بعد أن توج معه بـ13 لقب دوري و5 بطولات كأس اتحاد إنجليزي و4 بطولات كأس رابطة و10 بطولات درع خيرية ولقبي دوري ابطال أوروبا وكأس سوبر أوروبية وكأس أندية أبطال كؤوس أوروبية وكأس العالم للأندية مرة وحيدة، 37 بطولة في 27 عاما مع الشياطين الحمر.

أما فان بيرسي فانضم من أرسنال بمبلغ 30.7 مليون يورو، ولعب بقميص مانشستر يونايتد في 105 مباراة سجل خلالها 58 هدفا وصنع 21 وتوج بطلا للدوري الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرة.

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