سكاي: بايرن مهتم بضم موهبة أرسنال

وقال التقرير إن اللاعب لفت أنظار بايرن ميونيخ خاصة بعد تألقه في الجولة التحضيرية ومشاركته المتميزة ضد برشلونة في كامب نو في خسارة فريقه بنتيجة 2-1.

صاحب الـ19 عاما يلعب كمحور وسط وصانع ألعاب وجناح أيمن.

ويلعب ويلوك بقميص منتخب إنجلترا تحت 20 عاما في 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف.

وتم تصعيد اللاعب من فريق تحت 18 عاما في أرسنال في شهر يوليو 2017.

وشارك ويلوك بقميص الفريق الأول في أرسنال في 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف خلال الموسم الماضي.

ولعب ويلوك خلال الموسم الماضي في نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي كصانع ألعاب لمدة 12 دقيقة في خسارة المدفعجية بنتيجة 4-1.

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