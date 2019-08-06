رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي يقدم أوراق ترشحه للرئاسية في تونس

قدم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم 15 سبتمبر المقبل.

وتقدم الجبالي القيادي البارز السابق بحركة النهضة الاسلامية، بأوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.

وشغل الجبالي “70 عاما” منصب رئيس الحكومة إثر فوز حزبه السابق حركة النهضة بانتخابات 2011 ، لكنه قدم استقالته في مارس 2013 في أعقاب احتجاجات اجتماعية، كما استقال من منصب الأمين العام للحركة في نفس الشهر ليعلن مغادرته للحزب.

وبلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس حتى اليوم 26 مرشحا، ويغلق باب الترشح يوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس الحالي .

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