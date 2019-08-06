مارس 2020.. منتدى أينشتاين التالي يستقبل 25 مشاركا جديدا من شباب العلماء في إفريقيا

أعلن منتدى أينشتاين التالي (NEF) عن مشاركة الدفعة الثالثة من أبناء الجيل الجديد من برنامج سفراء المنتدى.

ومن المقرر ماركة نحو 25 عالماً متميزاً تحت سن 42 عاماً، في مختلف المجالات، والتي ستسهم أبحاثهم وابتكاراتهم في حل أكثر التحديات التي تواجه إفريقيا والعالم.

وعبر تييري زوماهون، مؤسس ورئيس منتدى أينشتاين التالي والرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد الإفريقي لعلوم الرياضيات (AIMS)، عن سعادته بمشاركة الدفعة الثالثة من منتدى أينشتاين التالي، نتيجة تنوع المناطق والدول التي ينتمي إليها المشاركون.

ولفت إلى أن المشاركين سيقدمون أبحاثا حديثة في مجالات “الطاقة المتجددة، والمواد النانوية، وتكنولوجيا النانو، والأمن الغذائي، والطب الدقيق، والأنظمة الصحية، وعلم المناخ، والتخطيط الحضري”.

ونوه إلى أنه من المقرر ولأول مرة يتم اختيار اثنين من العلوم الاجتماعية في هذه الدفعة، مضيفاً: “لدينا اعتقاد راسخ أن اكتشافاتهم الحالية والمستقبلية ستساهم في الحد من التحديات العالمية ونحن متحمسون للتعريف بهم”. وسيمنح منتدى أينشتاين، جوائز للمشاركين في برنامج المنتدى، خلال الاجتماع العالمي للمنتدى الذي سينعقد في العاشر من مارس 2020 بنيروبي، كينيا تحت رعاية الرئيس أوهورو كينياتا، كما سيقوم المشاركون بالمنتدى بمواصلة عرض أبحاثهم الرائدة في هذا التجمع العالمي. فيما تقوم لجنة علمية دولية باختيار المشتركين في منتدى أينشتاين التالي من خلال معايير صارمة تشمل الجدارة الأكاديمية والعلمية، وسجل قوي للأبحاث المنشورة، وبراءات اختراع، وجوائز، وسجل مسار للأموال التي تجمع بصورة مستقلة لأغراض البحث. كما يجب على المشاركين أن يثبتوا أهمية أبحاثهم و ابتكاراتهم للتحديات الكبرى التي تواجه البشرية، فضلاً عن شغفهم بتحسين الصورة العلمية لإفريقيا وإلهام الجيل القادم من القادة العلماء. من جانبه، عبر الدكتور يوسف ترافالي، نائب رئيس العلوم والابتكار والشراكات سعادته بانضمام الدفعة الجديدة إلى مجتمع علماء منتدى أينشتاين التالي، والـ 35 عالماً الذين سبقوا هذه الدفعة قائلاً: “لقد تم اختيار هذه الدفعة في توقيت قياسي بسبب تميزهم ونتطلع إلى إسهاماتهم في عملنا وبرامج المشاركة العامة مثل أسبوع العلوم في إفريقيا”. وأردف بالقول: لقد كانت الدفعة الثانية في طليعة البحوث الرائدة في “سلسلة الائتمانات صغيرة الحجم، والمعلوماتية الحيوية لتحسين المنتجات الزراعية، والكشف عن الملاريا غير الغازية” إلى جانب الابتكارات والحلول الأخرى. وأضاف، “حصل عدد من المشتركين على جوائز قيمتها مليون دولار لبحثهم، ويقود أبناء المنتدى تحرير مجلة العلوم الإفريقية التي تصدر المجلد الرابع منذ انطلاقها في مارس 2018. واعترافاً بإنجازاتهم وتميزهم العلمي، انضم ثلاثة مشاركين إلى لجنة البرامج العلمية الدولية التابعة لمنتدى أينشتاين التالي ولجنة البرنامج العلمي العالمي.

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