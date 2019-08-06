الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني بشأن انتهاكات تتعلق بجزر كوريل الجنوبية

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء السفير الياباني في موسكو تويوهيسا كودزوكي، ردًا على “الانتهاكات” التي ارتكبها مشاركون يابانيون في زيارات بدون تأشيرة إلى جزر كوريل الجنوبية.

وأوردت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية مقتطفات من بيان الخارجية الروسية وجاء فيه أنه “تم استدعاء السفير الياباني لدى روسيا كودزوكي يوم 6 أغسطس إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث لفت نائب وزير الخارجية إيجور مورجولوف انتباه السفير إلى عدم قبول موسكو “احتجاجات” طوكيو فيما يتعلق بالإجراءات الروسية على أراضيها ذات السيادة، وفقا نتائج الحرب العالمية الثانية، في جزر الكوريل الجنوبية”.

وأضاف البيان أنه “تم التأكيد من الجانب الروسي على أن تعليقات طوكيو الرسمية فيما يتعلق بزيارات ممثلي القيادة الروسية إلى هذه المنطقة من ساخالين، وكذلك الأحداث المختلفة، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والدفاعية، تعتبر محاولة للتدخل في الشئون الداخلية لروسيا”.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم كودزوكي مذكرة “احتجاج شديد اللهجة على الانتهاكات في جزر كوريل الجنوبية التي ارتكبها المشاركون اليابانيون في الزيارات بدون تأشيرة إلى الجزر”.

وأوضح البيان أن السفير الياباني “وعد بتقديم تقرير عن هذا الوضع الذي أحيط به إلى طوكيو”.

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