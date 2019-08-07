بسبب ليبيا .. فرض تأشيرة دخول الولايات المتحدة على هؤلاء الأجانب

ايوان ليبيا – وكالات :

فرضت السلطات الأمريكية تأشيرة دخول إلى أراضيها بحق كل من سافروا أو تواجدوا في ليبيا وسبع دول أخرى في الفترة ما بعد مارس 2011 حتى وإن كانوا من مواطني الدول المعفاة من التأشيرة مثل المواطنين البريطانيين ومواطني الإتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها .

وبحسب بيان الموقع الرسمي لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن مواطني الدول المعفية من التأشيرة والبالغ عددها ثماني وثلاثين دولة، ممن سافروا أو تواجدوا في ليبيا سيكون عليهم الحصول على ” فيزا ” لدخول أمريكا .

وضمت القائمة إضافة إلى ليبيا كل من إيران والعراق وكوريا الشمالية والسودان و سوريا والصومال واليمن ، وبالتالي فأن أي أجنبي زار هذه الدول لم يعد مؤهلاً للسفر إلى الولايات المتحدة أو دخول أراضيها بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة .

أما فيما يتعلق بالإستثناءات فقد أشار القرار بالفعل لوجود استثناءات محدودة تتعلق بإعفاء من سافروا إلى هذه البلدان من شرط الحصول على التأشيرة في حال كان سفرهم لأغراض دبلوماسية أو عسكرية .

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