واشنطن تحذر روسيا والصين من مواصلة التعامل مع مادورو

حذّرت واشنطن، الصين وروسيا، من مواصلة التّعامل مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت التقى موفدو نحو 60 دولة في ليما لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في فنزويلا.

وجاء هذا التحذير بعد يوم من أمر أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتجميد كلّ أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع التعاملات معها.

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في ليما “نرسل إشارة إلى الأطراف الراغبين في التعامل تجاريا مع نظام مادورو: تصرفوا بحذر شديد”.

وأضاف “لا حاجة إلى المخاطرة بمصالحكم التجاريّة مع الولايات المتحدة بغرض الاستفادة من نظام فاسد ويموت”.

ووجّه تحذيرًا محدّدًا إلى روسيا والصين، حليفتي مادورو، قائلاً لهما، إنّ “دعمهما نظام مادورو أمر لا يُحتمل”.

وحضّ بولتون روسيا على عدم “المجازفة بخيار سيّئ”، قائلاً للصين، إنّ “الطريق الأسرع لاسترداد” قروضها المقدَّمة لفنزويلا يكون من خلال دعم “حكومة شرعية جديدة”. وتريد إدارة ترامب إبعاد مادورو عن السلطة، وهي تدعم خطط زعيم المعارضة خوان غوايدو، لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات جديدة. لكنّ وزارة الخارجيّة الروسيّة قالت، إنّه “لا يوجد أيّ أساس قانوني” لتجميد أصول الحكومة الفنزويلية. وأضافت، أنه “لا يحق لأي دولة أن تملي رغبتها على دولة أخرى من خلال القمع الاقتصادي”. ويأتي اجتماع ليما في وقت يشارك ممثلون عن مادورو وغوايدو في مفاوضات “مستمرة” بوساطة النروج. وجرت الجولة الأولى من المحادثات في أوسلو في ايار/مايو، وتمّ عقد ثلاث جولات أخرى في بربادوس. وقال بولتون، المشارك في الوفد الأمريكي إلى جانب وزير التجارة ويلبر روس، إن مادورو “غير جاد” بشأن المحادثات. وأوضح، أنّ خطوة ترامب “تسمح للحكومة الأمريكيّة بتحديد واستهداف وفرض عقوبات على أيّ شخص يُواصل تقديم الدعم” لنظام مادورو “غير الشرعي”. وأضاف، أنّ ذلك “سيمنع مادورو من الوصول إلى النظام المالي العالمي ويزيد من عزلته دوليًّا”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا