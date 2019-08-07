إصابة طائرة أوكرانية بمطار مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية لأوكرانيا التقرير المتعلق بالضربة التي أصابت طائرة شحن IL-76 تابعة لشركة أوكرانية خاصة في مطار مصراتة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها تعمل على ضمان عودة الطاقم إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وفقا لدائرة الطيران الحكومية في أوكرانيا فإن الطائرة أصيبت خلال تفريغ شحنتها من قبل طائرة من دون طيار.

كما أشارت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية إلى أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية لتلبية احتياجات منظمة الهلال الأحمر الليبي، مضيفة أن الطائرة تحصلت على جميع التصاريح المطلوبة قبل القيام برحلتها.

وأكدت أن القصف أسفر عن تدمير ذيل الطائرة وإصابة عامل بجروح طفيفة، كما أنها أتلفت وثائق جواز سفر كابتن الطائرة، مشيرة إلى نقل طاقم الطائرة بالكامل إلى مكان آمن وتعود ملكية الطائرة إلى شركة طيران خاصة Skyaviatrans وقد حملت شحنتها من تركيا.

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