ليبيـا :تشارك في افتتاح أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال تحت شعار “الاستثمار والطاقة المتجددة”

المسقط 07 أغسطس 2019 (وال) افتتح وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون أعمال الملتقى العربي الخامس لرواد الأعمال، الذي يأتي تحت شعار “الاستثمار والطاقة المتجددة” وذلك ضمن مهرجان صلالة السياحي ٢٠١٩م.

هذاو انطلق الملتقى أمس الثلاثاء، بتنظيم من الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” وبالتعاون مع شركة المجد الدولية للتدريب والتطوير والاستشارات وتنظيم المعارض وشركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والذي يستمر لمدة ثلاثة أيّام.

كما شارك في افتتاح أعمال الملتقى، أمين عام مجلس الشورى الرئيس الفخري سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي إلى جانب عدد من المتحدثين والمختصين.

يشار بأن محاور الملتقى ترتكز على عدد من المحاور التي تحفز الإبداع والابتكار في مواجهة تحديات التنمية المستدامة بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية والتطوير في الطاقة المتجددة التي يزخر بها عالمنا العربي وتشجيع الاستثمار بها للانتقال نحو الاقتصاد المبنى على المعرفة واستغلال الإمكانات المتاحة بدولنا العربية والعالمية للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

إلى جانب ذلك فإن الملتقى صاحب مجموعة من الفعاليات تشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة لإبراز إبداعات شباب الوطن العربي مثل كيف تؤسس مشروع ناجح وتنمية الفكر الإبداعي ونظم تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة الطاقة الشمسية في السلطنة التحديات وعوامل النجاح وزيارة ميدانية إلى المنطقة الحرة بصلالة، بالإضافة إلى إقامة ليلة عمانية ومشاركة فرقة مزمار للفنون الشعبية وجولات سياحية للتعرف على المعالم السياحية بمحافظة ظفار (وال – المسقط) ف ع / رس

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