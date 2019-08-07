تكدس آلاف المسافرين بمطارات في لندن بسبب خلل تقني

تأثر سفر ثلاثة الآف مسافر اليوم الأربعاء جراء مشكلات في تسجيل الدخول للمسافرين على رحلات الخطوط الجوية البريطانية / بريتش ايروايز / بثلاثة مطارات في لندن .

وحذرت شركة الطيران من الإلغاءات والتأخيرات، حيث جاءت المشكلات في ذروة موسم السفر الصيفي في العاصمة البريطانية. وقالت متحدثة باسم الشركة “بريتش ايرويز” إن حجم المشكلة لم يتضح بعد على نحو كامل .

جدير بالذكر أن المطارات الثلاثة المتأثرة هي مطار هيثرو وجاتويك ومطار مدينة لندن.

وقالت شركة الطيران إنها تستخدم أنظمة احتياطية يدوية لتسجيل الدخول، وحثت الركاب على الوصول مبكرا قبل رحلاتهم. وأكدت أن الخلل التقني ليس مشكلة كمبيوتر على المستوى العالمي.

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