بيل خارج قائمة ريال مدريد لملاقاة سالزبورج

ويخوض ريال مدريد على ملعب ريد بول أرينا مباراته الودية السادسة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

كما غاب الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي جيمس رودريجيز والمهاجم ماريانو دياز.

استدعى زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي 20 لاعباً للمباراة ضد ريد بول سالزبورج التي ستقام يوم الأربعاء.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:-

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا ولونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا ودي لا فوينتي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.

خط الهجوم: بنزيمة، يوفتيش، فينيسيوس جونيور، لوكاس فازكيز وهازارد.

ولا يزال مصير بيل (30 عاما) معلقا مع ريال مدريد بعد سعي النادي لبيعه.

وكان اللاعب السابق لتوتنام قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الدوري الصيني لكن ريال مدريد رفض العرض المقدم له.

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