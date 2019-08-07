رسميا – مدافع أرسنال إلى نوتنجام فورست

وقال أرسنال في بيان “لقد وافقنا على انتقال ينكنسون إلى نوتنجام فورست”.

وأضاف البيان “لقد بدأ المدافع البالغ من العمر 27 عامًا مشواره مع تشارلتون أثليتيك قبل انضمامه إلينا في يونيو 2011. قضى موسمي 2014/15 و 2015/16 على سبيل الإعارة في وست هام يونايتد”.

ولعب كارل 70 مباراة بقميص أرسنال وسجل هدف واحد ضد نورويتش سيتي.

وأتم بيان أرسنال “نود أن نشكر كارل على مساهمته في النادي ونتمنى له كل الخير في مستقبله”.

يذكر أن لاعبنا المصري محمد النني في طريقه للرحيل إلى نادي جالاتا سراي حسب تقارير تركية ().

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