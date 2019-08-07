أرسنال يرفض عرض إيفرتون بشأن إيوبي

ويكافح ماركو سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون في تدعيم خط الهجوم قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء اليوم الخميس.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إيفرتون تقدم بعرض مفاجئ بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم إيوبي.

وأوضح التقرير أن العرض المقدم يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بجانب مكافآت إضافية بقيمة 5 ملايين إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال رفض عرض إيفرتون وتمسك باستمرار اللاعب في ظل رفضه للمبلغ المقدم.

وأعلن التقرير أنه من المتوقع أن يعود إيفرتون لتقديم عرض أفضل لضم النجم النيجيري قبل انتهاء سوق الانتقالات.

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