فيردناند: ماجواير سيعوض ما فقده يونايتد دفاعيا في المواسم الأخيرة

فيردناند خاض أكثر من 450 مباراة بقميص الفريق بين عامي 2002 و2014 محققا 10 ألقاب يرى أن المدافع البالغ من العمر 26 عامًا يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهله للنجاح مع فريقه الجديد.

وقال فيردناند في تصريحات أبرزها موقع يونايتد: “هل هناك ضغوطات؟ نعم. هل هناك تطلعات كبيرة من جماهير يونايتد حول العالم؟ بكل تأكيد. هل ستُركز الأنظار عليك؟ بنسبة 100%. هل ينتظر منك زملاءك الكثير؟ بالطبع. هل تنتظر الجماهير تغيرًا كبيرًا في وضع الفريق؟ لا شك في ذلك”.

وأردف “هذه كانت الأحاسيس والأسئلة التي راودتني عند التوقيع لمانشستر يونايتد”.

وأضاف “كمدافع، لطالما جذب أداء هاري ماجواير الدفاعي انتباهي منذ اهتمام يونايتد به لأول مرة إبان فترة تولي ديفيد مويس مسئولية الإدارة الفنية للفريق. لقد خطى خطوات ثابتة في الاتجاه الصحيح وتطور أداؤه كثيرًا”.

وتابع ” لقد أصبح قائدًا جيدًا داخل الملعب، وأثبت كفاءة دفاعية كبيرة وقدرة رائعة على تسجيل الأهداف أيضًا. إنه يتحكم في الكرة بشكل جيد وهو أحد أفضل المدافعين في الخروج بالكرة من الخط الخلفي إلى الأمام”.

وواصل “هل لا تزال تنقصه بعض الأمور؟ بالطبع، شأنه شأن جميع اللاعبين! لقد تحدثت مع عدد من الأفراد الذين يعرفونه جيدًا، وجميعهم أجمعوا على عمله الجاد ومجهوده الوفير. أتوقع منه أن يقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق، وهذا ما تعهد على القيام به بالفعل عند توقيعه عقد انضمامه ليونايتد”.

وأتم “أعتقد أن ما افتقده يونايتد على الصعيد الدفاعي في السنوات الأخيرة هو وجود لاعب ذو شخصية قوية يستطيع تحمل مسؤولية قيادة الفريق من الخط الخلفي، ومن خلال حديثي مع المقربين منه، لمست ثقتهم في تقديمه لهذه الإضافة بالذات للفريق”.

وربما يخوض ماجواير مباراته الأولى بقميص يونايتد نهاية هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيفتتح موسمه الجديد بمواجهة تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد القادم.

ماجواير كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2018.

وفي الموسم الماضي شارك في 32 مباراة مع ليستر وسجل ثلاثة أهداف.

ولعب الدولي الإنجليزي بقميص ثعالب ليستر منذ عام 2017 في 76 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف.

ويعد ماجواير هو ثالث صفقات يونايتد خلال السوق الصيفية، بعد ضم آرون وان بيساكا ودانييل جيمس.

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